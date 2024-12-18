Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Буреева
    Какую только галиматью ни пишут ради рейтинга. Откуда эти доморощенные специалисты берут такие проверенные научные да...Каждый хот-дог от...
  • Аркадий Шацкий
    Скоро в Актау не пройти будет от игровых и спортивных площадок, а детям играть негде будет)) В Семске уже не пройти о...Когда достроят де...
  • Татьяна Бутова
    Тюлени гибнут от рук людей. Что за человек такой? И себя и все вокруг губит.Эколог из Актау п...

Комиссия по водным биоресурсам Каспия начала свою работу

Комиссия по водным биоресурсам Каспия начала свою работу

В рамках Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря в городе Астрахань начала свою работу межправительственная комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх