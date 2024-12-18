Комиссия по водным биоресурсам Каспия начала свою работу

В рамках Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря в городе Астрахань начала свою работу межправительственная комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами.
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