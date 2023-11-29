Lockheed C-5M Super Galaxy: самый большой и мощный военный транспортник после Ан-124 «Руслан»

Lockheed C-5 Galaxy является самым настоящим гигантом в своем классе. Стратегический транспортник ВВС США, в принципе, мог быть самым крупным и мощным военно-транспортным самолетом, если бы в 1982 году не появился советский Ан-124 «Руслан».
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