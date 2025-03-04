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А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки

А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки

Царьград Коллаж Царьграда А вот теперь Россия действительно напугала США. Отсюда и условия сделки.

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Комментарии
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Семен Демин
Хорошо, если не допустит такую ошибку.
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10 час.
Алексей Горшков
Такого, чтобы США с Европой поссорить - даже СССР не добивался! Было нечто подобное, когда во время Гражданской войны в США мы северян там поддерживали, а Англия и Франция - южан, и мы и они в США даже военные эскадры прислали - слава богу до войны между нами не дошло!
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8 час.
Людмила Лиханова
Пора уже понять: Есть заранее объявленные задачи и решения этих задач нашим Президентом. И он не отступит от них. Это значило бы потерю лица. А он этого не допустит. Но есть другие моменты которые интересны и США и нам. Вот в этой сфере есть о чем говорить. Все остальное - паника и глупость, раздувание слона из мухи. Пора понять как Трамп не хочет терять лицо так и Путин. А это значит что есть пути избежать этого не заходя в тупик. Не отступая от наших задач мы можем помочь Трампу усилить свое влияние в его стране, а для него это - самое важное т.к.через некоторое время у них снова выборы и ему нужно вытеснить тех, кто ему мешал и мешает и получить полное Одобрям-с в своей стране. Мы рано или поздно с помощью штатов или без нее свои задачи выполним, а вот Трампу без венка Миротворца будет очень непросто. И это прекрасно понимает и китайское руководство. Китай - самый большой и близкий сосед и он для нас важен не менее чем нормальные отношения со штатами, а, может быть, и больше. Китай мог бы испортить игру штатов, но там тоже умные и дальновидные руководители. Поэтому они прекрасно понимают игру России т.к. и сами в такую же играют.
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6 час.
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