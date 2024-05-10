Немецкие клубы сыграют в финалах ЛЧ и ЛЕ впервые за 22 года

«Байер» вышел в финал Лиги Европы, обыграв «Рому» (2:0, 2:2) в 1/2 финала по сумме двух матчей. Таким образом, немецкие клубы примут участие в финалах Лиги чемпионов/КЕЧ и Лиги Европы/Кубка УЕФА в одном сезоне в 6-й раз.