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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Немецкие клубы сыграют в финалах ЛЧ и ЛЕ впервые за 22 года

«Байер» вышел в финал Лиги Европы, обыграв «Рому» (2:0, 2:2) в 1/2 финала по сумме двух матчей. Таким образом, немецкие клубы примут участие в финалах Лиги чемпионов/КЕЧ и Лиги Европы/Кубка УЕФА в одном сезоне в 6-й раз.

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