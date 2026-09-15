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РИА Новый день

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На Google Play стало доступно приложение, которое поможет вузам взаимодействовать с иностранными студентами, а им самим – легче адаптироваться в РФ

На Google Play стало доступно приложение, которое поможет вузам взаимодействовать с иностранными студентами, а им самим – легче адаптироваться в РФ

Приложение Privet от уральских разработчиков стало доступно в Google Play (а в ближайшие дни появится и на RuStore) – оно поможет иностранным студентам и вузам, в которых они учатся.

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