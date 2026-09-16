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Адвокат Кутузова объяснила действия при изъятии загранпаспорта

Адвокат Кутузова объяснила действия при изъятии загранпаспорта

Пассажиру, чей загранпаспорт признали непригодным на границе, следует потребовать акт об изъятии и зафиксировать обстоятельства.

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