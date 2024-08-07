В Новокольцовском построят детский сад и образовательный центр

В микрорайоне Новокольцовском появится детский сад и образовательный центр. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в районе улицы Универсиады и Алексеевского бульвара.
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