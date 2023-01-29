Денис Казанский: «Челси» благодаря Абрамовичу стал клубом совсем другого калибра. Его от Боули отличает любовь к футболу»

Денис Казанский оценил, как поменялось восприятие «Челси» при Романе Абрамовиче. – Стал ли «Челси» за время Абрамовича лучшим клубом в Англии? Кажется, если смотреть со всех фронтов, то это действительно так.
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