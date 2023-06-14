Бойцы 200-й бригады уничтожают беспилотную авиацию врага на флангах у Артёмовска (ВИДЕО)

Военнослужащие Армии России уничтожают беспилотную авиацию врага на флангах у Артёмовска. Зенитчики прикрывают действия наших войск на фланге Артёмовска (Бахмута), где по-прежнему не прекращаются бои.
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