Русская весна

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Бойцы 200-й бригады уничтожают беспилотную авиацию врага на флангах у Артёмовска (ВИДЕО)

Бойцы 200-й бригады уничтожают беспилотную авиацию врага на флангах у Артёмовска (ВИДЕО)

Военнослужащие Армии России уничтожают беспилотную авиацию врага на флангах у Артёмовска. Зенитчики прикрывают действия наших войск на фланге Артёмовска (Бахмута), где по-прежнему не прекращаются бои.

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