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Украине потребуется более 45 млрд евро для покрытия дефицита бюджета в 2027 году

Украине потребуется более 45 млрд евро для покрытия дефицита бюджета в 2027 году

Проект бюджета Украины на 2027 год предусматривает привлечение 45,8 миллиардов евро международной финансовой помощи.

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