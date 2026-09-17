Украине потребуется более 45 млрд евро для покрытия дефицита бюджета в 2027 году

Проект бюджета Украины на 2027 год предусматривает привлечение 45,8 миллиардов евро международной финансовой помощи.
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