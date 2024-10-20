Топ-15 достопримечательностей Железноводска

Железнодорожный вокзал Ванны Островского Курортный парк Дворец эмира Бухарского Скульптура «Знаки Зодиака» Пушкинская галерея Славяновский источник Камень, упавший с горы Железной Смирновский источник Каскадная лестница Курортное озеро Лермонтовский бювет Терренкуры Железноводска Пещера летней мерзлоты Станция почтовых дилижансов или музей Л.
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