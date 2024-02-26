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  • Владимир Иванов
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  • Александр Глущенко
    а это видео пьяного сырского.. Гад лыко не вяжет ..СМИ: Пьяный главк...
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Магнитная буря сегодня 27 февраля 2024

Магнитная буря сегодня 27 февраля 2024

Магнитная буря сегодня 27 февраля 2024: Общая характеристика суток и расписание магнитных бурь по городам России на 27.

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