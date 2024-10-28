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Идеологом РДК оказался сын режиссера «Слуги народа»

Идеологом РДК оказался сын режиссера «Слуги народа»

Сын близкого друга украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) режиссера Алексея Кирющенко оказался скрывавшимся за псевдонимом «Кардинал» идеологом «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена в РФ и признана террористической) — подразделения, созданного военной разведкой Украины из идейных неонацистов российского происхождения.

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