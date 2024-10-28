Сын близкого друга украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) режиссера Алексея Кирющенко оказался скрывавшимся за псевдонимом «Кардинал» идеологом «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена в РФ и признана террористической) — подразделения, созданного военной разведкой Украины из идейных неонацистов российского происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии