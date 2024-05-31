Убитая русскими разведчиками девушка в ЛНР подозревалась в шпионаже на ВСУ

В её смерти обвиняют двух военных.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении двух разведчиков армии России – старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина.