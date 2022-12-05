Politico: НАТО собирается использовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии

НАТО будет использовать хакерские атаки и новые технологии в конфликте на Украине, пишет Politico. “Кибервойска Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как затруднить России и другим противникам взлом инфраструктуры членов НАТО и их союзников”, – говорится в публикации.
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