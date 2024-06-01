Вице-премьер Сербии Вулин: проблемы в Косово создает по большей части ЕС

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что проблемы в Косово и Метохии (КиМ) для сербов создают не столько косовоалбанские "власти", сколько ЕС, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе.