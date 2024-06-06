Нежный шоколадный пирог клафути с вишней и черешней

Сезон черешни открыт, и пора попробовать новый рецепт фото: Shutterstock/Fotodom.ruВо многих регионах России начался сезон черешни, и пришла пора включить ее в свой рацион, а также попробовать с этим фруктом новый рецепт.
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