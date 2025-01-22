В вузах Петербурга появятся комнаты матери и ребенка

В Санкт-Петербурге запускают новые меры поддержки для студенческих семей. Уже в ближайшие годы в городе начнут открываться комнаты матери и ребенка в вузах, а также группы кратковременного пребывания для малышей до трех лет.
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