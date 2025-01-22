MamaMobil.ru
ГлавнаяНовостиПоделиться своей ...Выпуски МамаМобиля
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MamaMobil.ru

11 подписчиков

В вузах Петербурга появятся комнаты матери и ребенка

В Санкт-Петербурге запускают новые меры поддержки для студенческих семей. Уже в ближайшие годы в городе начнут открываться комнаты матери и ребенка в вузах, а также группы кратковременного пребывания для малышей до трех лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх