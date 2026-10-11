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Царьград

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Пулково принял 23 самолета, летевших в Москву, из-за атаки БПЛА

Пулково принял 23 самолета, летевших в Москву, из-за атаки БПЛА

Аэропорт Пулково принял 23 самолета, которые не смогли сесть в Москве и Подмосковье из-за временных ограничений, введенных утром 10 октября во всех четырех аэропортах столичного региона.

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