Парализованный пациент с чипом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли

Ноланд Арбоу, парализованный после серьезной травмы спинного мозга, стал первым человеком, который использовал новую технологию Brain computer interface (BCI) от компании Neuralink для игры в онлайн-шахматы.
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