Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств пожара в Московской области, повлекшего гибель людей

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту пожара в квартире жилого дома в деревне Юрцово Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч.
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