Лучевая система отопления — особенности, плюсы и минусы

Отопление – одна из наиболее расходных статей любой строительной сметы. Именно поэтому, вне зависимости от того, для какого здания требуется обустройство обогревательной системы (частый дом это или производственное строение), важно тщательно продумать каждый шаг, уделить внимание даже мелким деталям.