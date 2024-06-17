Для кого-то шторм это радость У сочинских сёрферов накануне был праздник. Снято в Хосте. 📹@blackseasurfers ℹ️ Любимый Сочи.
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Для кого-то шторм это радость У сочинских сёрферов накануне был праздник. Снято в Хосте. 📹@blackseasurfers ℹ️ Любимый Сочи.