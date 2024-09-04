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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» продал 17-летнего защитника Куаку Гаду «Зальцбургу» за 10 млн евро

«ПСЖ» продал 17-летнего защитника Куаку Гаду «Зальцбургу» за 10 млн евро

Сумма трансфера оценивается примерно в 10 миллионов евро.  Гаду присоединился к системе «ПСЖ» в 13 лет.

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