Milenio: мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу РФ, депортируют летом

Отбывающий тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину летом 2023 года.
Отбывающий тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину летом 2023 года.
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