Газета.ру

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Его, этого Куйвашего, СКОРО САМОГО ПОПРОСЯТ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА РЕГИОНА...Свердловский губе...
  • Бендер Задунайский
    Желаю Фьюри отправить Усика в кому из которой он уже не выйдет .Майк Тайсон: Фьюр...
  • Андрей Сим
    А кто назначает членов РУСАДА? Их ведь новым методам анализа за рубежом обучают и сертификаты выдают. Вот отсюда и пр...Тарасова не поним...

Milenio: мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу РФ, депортируют летом

Milenio: мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу РФ, депортируют летом

Отбывающий тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину летом 2023 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх