Учись сейчас — плати потом

Как получить льготный кредит на оплату обучения студенту колледжа или вуза Как быть, если абитуриент поступил на платное отделение, но оказалось, что оплачивать учёбу трудно? Можно взять кредит на образование с господдержкой.
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