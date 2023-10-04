Север Столицы
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Север Столицы

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  • F I
    А Зю  для галочки  отметился ...  достойных  других коммунистов в мэрию типа во всей стране нет...Дмитрий Медведев ...
  • Владимир Алтайцев
    👎🤝Будущий контрактн...

Учись сейчас — плати потом

Учись сейчас — плати потом

Как получить льготный кредит на оплату обучения студенту колледжа или вуза Как быть, если абитуриент поступил на платное отделение, но оказалось, что оплачивать учёбу трудно? Можно взять кредит на образование с господдержкой.

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