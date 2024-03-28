В Кузбассе трое маленьких детей погибли в пожаре

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 27 марта сообщили, что в Белово местная жительница подозревается в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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