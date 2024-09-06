В адрес сотрудников полиции от жителя Лысковского района поступила благодарность

В адрес инспектора ДПС ГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» капитана полиции Марианны Хуторской поступило обращение от жителя Лысковского района со словами благодарности.
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