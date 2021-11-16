Право на веру: каким должно быть наказание за оскорбление чувств верующих

Александр Зотов

Весь класс трудящихся верит в социализм и коммунизм,а член партии ВВПутин в него не верит,а значит оскорбляет чувства миллиардов людей. И что прикажите ВВПутина привлечь к уголовной ответственности? Ну а если серьезно,то проблема заключается в том,что философию,как науку загнали под лавку.Религии это тоже часть науки. Но есть философы,например как материалист-мудрец Иисус,а есть поповщина и фарисеи. Очистить науку от плевел,и тогда наука обретет Святой Дух и нравственное начало. Философия,как наука -это и есть идеология миллионов. Философия любви в православии- наука о всеобщих закономерностях движения материи, живого вещества, общественного бытия и общественного сознания, сознания Человека и его мышления в пространственно-временных рамках Земли и Космоса, законы которой выражены в наиболее общих фундаментальных понятиях отражающих существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания (философских категориях), опирающаяся на законы, реальные теории естественных наук, научные интуиции, формирующая идеологию и систему взглядов на окружающий мир с целью реальной приспособляемости (продолжения рода) Человеческого сообщества к окружающей действительности.