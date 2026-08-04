NATGAS LOCAL LONG| Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! ProSignalsFx ✅NATGAS bullish reaction from the demand level suggests sellers have exhausted, with ICT order flow favoring a continuation higher toward the highlighted upside target.
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