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Газзаев назвал Семака и Ивича лучшими тренерами в России в 2023-м: «Лучшие – те, кто идут на лидирующих позициях»

Газзаев назвал Семака и Ивича лучшими тренерами в России в 2023-м: «Лучшие – те, кто идут на лидирующих позициях»

«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях. Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич.

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