Попытка госпереворота в Абхазии: В Сухуме вдруг обеспокоились отношениями с Россией

Владимир Черногузов

Далеко за примерами ходить не надо. Крым! Российские толстосумы зашли и всё прибрали к своим ручкам. Принадлежало украинским теперь принадлежит Российским. А что с этого приобрел простой человек,житель этого региона? Кроме повышения цен,буквально на всё, и налоги,согласно уже Российского законодательства. Так что абхазы всё это знают. Нужен компромисс который устроил бы обе стороны.