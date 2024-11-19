Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Попытка госпереворота в Абхазии: В Сухуме вдруг обеспокоились отношениями с Россией

Попытка госпереворота в Абхазии: В Сухуме вдруг обеспокоились отношениями с Россией

Кусать руку тебя кормящую Виктор Анисимов  И да, это всё о ней, об Абхазии и её якобы пророссийском майдане.

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Комментарии
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Владимир Черногузов
Далеко за примерами ходить не надо. Крым! Российские толстосумы зашли и всё прибрали к своим ручкам. Принадлежало украинским теперь принадлежит Российским. А что с этого приобрел простой человек,житель этого региона? Кроме повышения цен,буквально на всё, и налоги,согласно уже Российского законодательства. Так что абхазы всё это знают. Нужен компромисс который устроил бы обе стороны.
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10 час.
Виктор Гайдуков
Вы это о чём, или, как говорится, с луны свалились?
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5 час.
Виктор Гайдуков
Крым постепенно превращался в помойку и народ выживал кто и как мог, а теперь живут спокойно, могут работать , получать пенсии, ездить по прекрасным дорогам, пользоваться развитой социалкой и медициной.
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5 час.

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