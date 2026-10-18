Учёные обнаружили новый способ, благодаря которому стареющие клетки прячутся от иммунитета. Стареющие «зомби-клетки» прячутся от иммунитета за белком PD-L2 — тем же приёмом, что и раковые опухоли.
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