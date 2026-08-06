Xencor публикует результаты за II квартал 2026 года и урегулирует споры по роялти препарата Ultomiris

Биофармацевтическая компания Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR), специализирующаяся на разработке инжиниринговых антител для лечения рака и аутоиммунных заболеваний, обнародовала финансовые и клинические итоги за второй квартал 2026 года.
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