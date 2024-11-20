Захарова: Макрон пожал руку Лаврову, следуя политике «двух стульев»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала намерение президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии.
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