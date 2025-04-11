Kawasaki Corleo: железный конь на водороде[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Многие люди ласково называют свои транспортные средства «железными конями», особенно это распространено среди мотоциклистов.
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