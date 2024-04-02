Какие республики СССР не хотели выходить из его состава перед развалом

Распад СССР по праву считают крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Она сопряжена не просто с исчезновением самого большого государства, утратой миллионами людей страны, в которой они родились, но и грубым пренебрежением воли народа должностными лицами.
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