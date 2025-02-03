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Перенесший две комы Отар Кушанашвили раскрыл, о чем сожалел между жизнью и смертью

Перенесший две комы Отар Кушанашвили раскрыл, о чем сожалел между жизнью и смертью

Отар Кушанашвили признался, что сожалеет об оскорблении звезд шоу-бизнеса В беседе с Даниилом Смирновым журналист вспоминал, что вместо обещанного света видел лишь тьму, где осознавал недостаточную доброту к близким.

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