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В России узаконят продажу алкоголя на верандах

В России узаконят продажу алкоголя на верандах

В правительстве одобрили законопроект о продаже алкоголя на верандах. Речь о кафе и ресторанах. Сейчас за такую торговлю штрафуют на 200–300 тыс.

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Такая хрень. Просто ментов лишили &quot;заработка&quot;, ведь даже коню понятно, веранда продолжение ресторана,кафе и, стало быть на неё распространяются те же правила, что и на кафе. А &quot;слуги&quot; народа вместо направления своих усилий на развитие экономики РФ, импортозамещение, &quot;падающего &quot; рубля занимаются ерундой, получая за это более 700 тыс. рублей.
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