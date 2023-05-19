Военное обозрение

3 418 подписчиков

Американский телеканал: Белый дом «посылает сигналы» Брюсселю о возможном разрешении на поставку истребителей F-16 Украине

Американский телеканал: Белый дом «посылает сигналы» Брюсселю о возможном разрешении на поставку истребителей F-16 Украине

Несмотря на прозвучавший отказ в поставке истребителей Украине, США все же могут разрешить поставку боевых самолетов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх