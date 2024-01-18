Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Элина Свитолина смогла пробиться в 1/16 финала первого в году мэйджора. В Мельбурне завершился матч второго круга открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open, в котором Элина Свитолина встречалась с Викторией Томовой.
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