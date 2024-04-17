ЭкоЦентр дал официальный комментарий по поводу «свинарника» на Березовском

13.04.2024 г. на информационно-новостном ресурсе «ПУНКТ-А» вышла публикация: «В центре Астрахани ЭкоЦентр вновь устроил свинарник»: В указанные даты подъезд к бункеру-накопителю был перекрыт: 30 марта 2024 года – перед бункером-накопителем неизвестными лицами были выгружены тяжелые мешки со строительными отходами.