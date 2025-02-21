Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»

Детский психолог Крашенинников: «Бежевые мамы» заставляют детей жить в искусственном мире Если родители подвластны веяниям из интернета и под их воздействием стали «бежевыми», то ребенку, которого воспитывают в этой семье, совершенно точно станет хуже, сказал газете ВЗГЛЯД психолог и отец пятерых детей Евгений Крашенинников, комментируя пришедшую в Россию с Запада моду на «бежевых мам».