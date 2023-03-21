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Гражданам сообщили о возобновлении авиарейсов из Владивостока в Пекин с 28 марта

Гражданам сообщили о возобновлении авиарейсов из Владивостока в Пекин с 28 марта

Прямые авиарейсы по маршруту Владивосток — Пекин возобновятся с 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аврора».

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