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В небе над Брянской областью сбит еще один украинский беспилотник

В небе над Брянской областью сбит еще один украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздно вечером в понедельник, 29 января, сообщил, что над территорией Трубчевского района система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник украинских неонацистов.

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