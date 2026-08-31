В РФ установили размер пособия для семей осужденных релокантов и иноагентов

Размер пособия будет равен федеральному МРОТ - 27 093 рубля в месяц.Правительство России определило размер ежемесячной гуманитарной выплаты, которую родственники осужденных граждан, имеющих статус релокантов или иностранных агентов, смогут получать за счет средств на их замороженных банковских счетах.