В РФ установили размер пособия для семей осужденных релокантов и иноагентов

Размер пособия будет равен федеральному МРОТ - 27 093 рубля в месяц.Правительство России определило размер ежемесячной гуманитарной выплаты, которую родственники осужденных граждан, имеющих статус релокантов или иностранных агентов, смогут получать за счет средств на их замороженных банковских счетах.
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