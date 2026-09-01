Корнеева проиграла Киз в первом круге US Open

Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг US Open 2026. В первом круге она проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 5:7, 4:6.
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