Лавров: РФ за годы санкций научилась сохранять суверенитет при наличии диалога

Россия, годами находясь под санкциями Запада, научилась вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет, не подвергая при этом угрозе безопасность страны, перспективы социально-экономического развития или благосостояние граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии