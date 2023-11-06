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Лавров: РФ за годы санкций научилась сохранять суверенитет при наличии диалога

Лавров: РФ за годы санкций научилась сохранять суверенитет при наличии диалога

Россия, годами находясь под санкциями Запада, научилась вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет, не подвергая при этом угрозе безопасность страны, перспективы социально-экономического развития или благосостояние граждан.

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АЮ
Александр Юткин
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