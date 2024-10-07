Ответ противникам современного российского уклада

Александр Маркитанов

в принципе учение Маркса проканало бы...но люди оказались не те. Если при существующей советской системе к власти смог прийти такой,как хрущёв, то это неправильная система. Если при системе мог прийти брежнев, создавший коммунизм исключительно для партноменклатуры, а народу кидали обглоданную кость, то либо система не та, либо люди не те