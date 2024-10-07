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Ответ противникам современного российского уклада

Ответ противникам современного российского уклада

(Всякого рода неокомми визжащим о том что Путин угробил Россию) =============================================== Не собирался писать это статьей, но, поскольку, я забанен у Товарища Холода за утверждение, что в России наладили выпуск Суперджетов и МС-21, придется теперь отвечать на такое публично.

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Комментарии
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Александр Батт
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1 час.
Александр Батт
Учение Маркса развалило Россию.
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1 час.
Александр Маркитанов
в принципе учение Маркса проканало бы...но люди оказались не те. Если при существующей советской системе к власти смог прийти такой,как хрущёв, то это неправильная система. Если при системе мог прийти брежнев, создавший коммунизм исключительно для партноменклатуры, а народу кидали обглоданную кость, то либо система не та, либо люди не те
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20 мин.

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