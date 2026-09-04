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В порту Мерсина произошла утечка опасного химиката, есть пострадавшие

В порту Мерсина произошла утечка опасного химиката, есть пострадавшие

Утечка химического вещества этил акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции.

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